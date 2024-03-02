ua en ru
Сб, 02 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Хотели спрятаться между деревьев. Военные ликвидировали врага на Лиманском направлении (видео)

Украина, Суббота 02 марта 2024 18:15
UA EN RU
Хотели спрятаться между деревьев. Военные ликвидировали врага на Лиманском направлении (видео) Фото: Военные ликвидировали врага на Лиманском направлении (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Группа "Vidar" роты ударных беспилотных авиационных комплексов и рота разведки 60 ОМБр показали, как уничтожают врага на Лиманском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление 60-й отдельной механизированной Ингулецкой бригады.

Военные "разбили" позиции российских оккупантов на Лиманском направлении.

"Враг учится прятаться среди деревьев и не двигаться, чтобы избежать раскрытия своих позиций, однако глаза наших "летунов" и разведчиков очень сложно обмануть", - отметили военные.

Потери России в войне

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 1 марта, украинские воины ликвидировали еще 960 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 415640 военных.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины
NEWS
Спасательная операция продолжается. Что известно об ударе по многоэтажке в Одессе
Спасательная операция продолжается. Что известно об ударе по многоэтажке в Одессе
DAILY
Федор Вениславский: У Рады есть все шансы принять закон о мобилизации до конца марта
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Федор Вениславский: У Рады есть все шансы принять закон о мобилизации до конца марта