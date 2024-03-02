Хотели спрятаться между деревьев. Военные ликвидировали врага на Лиманском направлении (видео)

Группа "Vidar" роты ударных беспилотных авиационных комплексов и рота разведки 60 ОМБр показали, как уничтожают врага на Лиманском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление 60-й отдельной механизированной Ингулецкой бригады.

Военные "разбили" позиции российских оккупантов на Лиманском направлении.

"Враг учится прятаться среди деревьев и не двигаться, чтобы избежать раскрытия своих позиций, однако глаза наших "летунов" и разведчиков очень сложно обмануть", - отметили военные.

Потери России в войне

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 1 марта, украинские воины ликвидировали еще 960 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 415640 военных.

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