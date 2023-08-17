Хотели продемонстрировать силу. Вблизи Японии заметили 11 военных кораблей РФ и Китая

Вблизи южных островов Японии заметили 11 китайских и российских военных кораблей. Они хотели таким образом продемонстрировать свою силу.

Об этом заявило Министерство обороны Японии, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kyodo .

Демонстрация силы

Всего 11 китайских и российских военных кораблей проплыли через воды вблизи южных островов Японии в префектуре Окинава.

Это побудило японское правительство выразить "серьезную озабоченность" по поводу того, что оно называет демонстрацией силы со стороны своих соседей.

Суда направились в Восточно-Китайское море, пройдя через воды между главным островом префектуры Окинава и островом Мияко. Впервые китайские и российские корабли были замечены в этом районе вместе.

Что еще говорят в Минобороны Японии

Издание отмечает, что корабли участвовали в совместном патрулировании Китая и России, недавно проведенном в Тихом океане.

По словам официальных лиц, Министерство обороны Японии рассматривает неоднократные совместные военные действия двух стран вокруг Японии как "явно направленные на демонстрацию своей силы против нашей страны". Министерство также заявило, что передало свои опасения Китаю и России по дипломатическим каналам "с точки зрения национальной безопасности".

Также сообщается, что шесть китайских кораблей, в том числе ракетные эсминцы, и пять российских кораблей, некоторые из которых являются эсминцами, были замечены во вторник утром в 280 км к северо-востоку от самого южного японского острова Окинотори в Тихом океане.

Отношения Японии и России

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Япония ввела ряд санкций против Москвы. Недавно правительство Японии запретило в Россию поставки автомобилей с объемом двигателя внутреннего сгорания более 1,9 литра.

Также сообщалось, что Япония готова оказать Украине дополнительную поддержку через проекты Всемирного банка по ремонту пострадавшего из-за агрессии РФ жилья.

Еще в марте премьер-министр Фумио Кисида заявлял, что Япония будет призывать Китай к ответственным действиям по войне России против Украины, поскольку Москва не демонстрирует, что готова к уступкам.