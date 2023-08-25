Хотіли продати пів мільйона підроблених доларів. СБУ викрила банду фальшивомонетників

Співробітники Служби безпеки України затримали організатора банди "на гарячому", коли він намагався продати "пробну" партію банкнот у розмірі 50 тисяч підроблених американських доларів.

"Встановлено, що учасники угруповання підшукували оптових покупців фальшивої валюти через власні зв’язки у кримінальних колах. Фейкові купюри фігуранти пропонували своїм клієнтам за 60% від ринкової вартості реальних іноземних грошей", - додає пресслужба.

Згідно з даними слідства, організатором банди виявися мешканець Ужгорода, який залучив до складу банди двох спільників з Києва та Львова.

Під час обшуку правоохоронці вилучили більше 70 тисяч доларів США, серед яких 50 тисяч - фальшиві.

"Також виявлено спеціальні технічні засоби негласного отримання інформації, паспорти сторонніх осіб, печатки, а також вироби із золота і твори живопису з ознаками підробки", - додає СБУ.

Відповідно до ч. 2, ч. 3 ст. 199 Кримінального кодексу України, організатору банди та його спільникам загрожує до 12 років тюрми.

"Наразі він (організатор, - ред.) під вартою. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру двом його спільникам", - додає СБУ.



Фото: (t.me/SBUkr)