Хотели продать полмиллиона поддельных долларов. СБУ разоблачила банду фальшивомонетчиков

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали организатора банды "на горячем", когда он пытался продать "пробную" партию банкнот в размере 50 тысяч поддельных американских долларов.

"Установлено, что участники группировки подыскивали оптовых покупателей фальшивой валюты через собственные связи в криминальных кругах. Фейковые купюры фигуранты предлагали своим клиентам за 60% от рыночной стоимости реальных иностранных денег", - добавляет пресс-служба.

Согласно данным следствия, организатором банды оказался житель Ужгорода, который привлек в состав банды двух сообщников из Киева и Львова.

Во время обыска правоохранители изъяли более 70 тысяч долларов США, среди которых 50 тысяч - фальшивые.

"Также обнаружены специальные технические средства негласного получения информации, паспорта посторонних лиц, печати, а также изделия из золота и произведения живописи с признаками подделки", - добавляет СБУ.

Согласно ч. 2, ч. 3 ст. 199 Уголовного кодекса Украины, организатору банды и его сообщникам грозит до 12 лет тюрьмы.

"Сейчас он (организатор, - ред.) под стражей. Решается вопрос о сообщении о подозрении двум его сообщникам", - добавляет СБУ.

Фото: (t.me/SBUkr)