"Зливала" окупантам дані. СБУ затримала вчительку з Краматорська

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр Служби безпеки України.

Вчительку одного з ліцеїв у Краматорську завербувало Головне управління Генштабу РФ (відоме як ГРУ). Вона збирала інформацію про місця базування та переміщення підрозділів ЗСУ, які беруть участь у контрнаступі під Бахмутом. Ворога особливо цікавили маршрути важкої техніки та артилерії.

Зрадниця передавала інформацію через "зв'язного" з тимчасово окупованої частини Луганської області. Ним виявився близький знайомий жінки, який працює у так званому "МНС ЛНР". Саме він допоміг ГРУ завербувати вчительку.

Для конспірації зрадниця підписала "зв’язкового" жіночим ім’ям.

Як зазначає СБУ, отримані дані потрібні були окупантам для планування операцій, щоб сповільнити контрнаступ ЗСУ. Під час обшуків у жінки вилучили телефон з доказами.

СБУ оголосила вчительці підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 ККУ). Суд обрав запобіжний захід у виді тримання під вартою. Їй загрожує довічне ув'язнення.

Фото: СБУ викрила шпигунку у Краматорську (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, СБУ викрила у Києві посадовця страхової компанії, який працював на окупантів. Він вивідував інформацію про обстріли столичних ТЕЦ та передавав інформацію ворогу.

Також раніше у Краматорську затримали адвоката, який був агентом російської ФСБ і шпигував за українськими блокпостами.

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