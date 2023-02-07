UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Хотіли пішки дійти до Румунії. В Чернівецькій області затримали 13 втікачів (відео)

Фото: В Чернівецькій області затримали 13 втікачів (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Дмитро Браславський

У Чернівецькій області затримали 13 чоловіків, які намагались втекти з України та пішки дійти до Румунії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Державної прикордонної служби України.

"До Румунії не дісталися: нещасливу тринадцятку дорогою затримали прикордонники", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у Чернівецькій області прикордонники зупинили два мікроавтобуси, що прямували у бік Румунії. Під час перевірки транспорту з’ясувалося, що 13 пасажирів, віком від 22 до 52 років, планували пішки перетнути кордон до сусідньої держави на одній з гірських ділянок Карпат.

"Щоб притягнути порушників до відповідальності, їх доставили до прикордонного підрозділу", - додали у ДПСУ.

Нагадаємо, що на кордоні з Угорщиною затримали ухилянта, який вдавав із себе жінку. Він до останнього намагався не зізнаватися у своєму "перевтіленні".

Група чоловіків нелегально намагались залишити Україну та виїхати до Молдови. Їх затримали в Одеській області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
РумуніяприкордонникиЧерновицкая областьпограничная служба