Хотіли пішки дійти до Румунії. В Чернівецькій області затримали 13 втікачів (відео)

"До Румунії не дісталися: нещасливу тринадцятку дорогою затримали прикордонники", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у Чернівецькій області прикордонники зупинили два мікроавтобуси, що прямували у бік Румунії. Під час перевірки транспорту з’ясувалося, що 13 пасажирів, віком від 22 до 52 років, планували пішки перетнути кордон до сусідньої держави на одній з гірських ділянок Карпат.

"Щоб притягнути порушників до відповідальності, їх доставили до прикордонного підрозділу", - додали у ДПСУ.