Хотели пешком дойти до Румынии. В Черновицкой области задержали 13 беглецов (видео)

"До Румынии не добрались: несчастливую тринадцатку по дороге задержали пограничники", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Черновицкой области пограничники остановили два микроавтобуса, направлявшихся в сторону Румынии. В ходе проверки транспорта выяснилось, что 13 пассажиров в возрасте от 22 до 52 лет планировали пешком пересечь границу в соседнее государство на одном из горных участков Карпат.

"Чтобы привлечь нарушителей к ответственности, их доставили в пограничное подразделение", - добавили в ГПСУ.