Хотіли кликати Зевса. СБУ оприлюднила розмову окупантів під час ураження їхніх позицій

СБУ оприлюднила перехоплену розмову в радіоефірі окупантів на Херсонському напрямку. Тоді бійці Головного Управління СБУ в АР Крим влучно відпрацювали по російських позиціях.

Окупанти скаржились, що наші бійці "ложат кучно и точно".

"Ну хоть сделайте что-нибудь. Они выйти нам не дают... Да не знаю я, в принципе вот думаю Зевса призвать, молниями поразить там", - скиглять командири загарбників.

СБУ констатують, що бог їм не допоміг, бо врешті-решт росіяни вирішили залишити позиції та відступити до укріплення з кодовою назвою "дом баби Тані".

Зазначимо, що наші спецслужби часто перехоплюють розмови росіян.

В одному з таких перехоплень окупанти скаржилися на стан армії й те, що їм не вистачає озброєння на війні проти України.

Окрім того, росіян розповідав про ліквідацію всієї роти з його бригади.

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