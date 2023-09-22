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Хотіли кликати Зевса. СБУ оприлюднила розмову окупантів під час ураження їхніх позицій

Ілюстративне фото: СБУ оприлюднила розмову окупантів під час ураження їхніх позицій (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські військові скаржаться на влучну роботу наших захисників по своїх позиціях та благають Зевса про допомогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

СБУ оприлюднила перехоплену розмову в радіоефірі окупантів на Херсонському напрямку. Тоді бійці Головного Управління СБУ в АР Крим влучно відпрацювали по російських позиціях.

Окупанти скаржились, що наші бійці "ложат кучно и точно".

"Ну хоть сделайте что-нибудь. Они выйти нам не дают... Да не знаю я, в принципе вот думаю Зевса призвать, молниями поразить там", - скиглять командири загарбників.

СБУ констатують, що бог їм не допоміг, бо врешті-решт росіяни вирішили залишити позиції та відступити до укріплення з кодовою назвою "дом баби Тані".

Зазначимо, що наші спецслужби часто перехоплюють розмови росіян.

В одному з таких перехоплень окупанти скаржилися на стан армії й те, що їм не вистачає озброєння на війні проти України.

Окрім того, росіян розповідав про ліквідацію всієї роти з його бригади.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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