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Хотели призвать Зевса. СБУ обнародовала разговор оккупантов во время поражения их позиций

Иллюстративное фото: СБУ обнародовала разговор оккупантов во время поражения их позиций (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские военные жалуются на точную работу наших защитников по своим позициям и молят Зевса о помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

СБУ обнародовала перехваченный разговор в радиоэфире оккупантов на Херсонском направлении. Тогда бойцы Главного Управления СБУ в АР Крым точно отработали по российским позициям.

Оккупанты жаловались, что наши бойцы "ложат кучно и точно".

"Ну хоть сделайте что-нибудь. Они выйти нам не дают... Да не знаю я, в принципе вот думаю Зевса призвать, молниями поразить там", - скулят командиры захватчиков.

СБУ констатируют, что бог им не помог, потому что в конце концов россияне решили оставить позиции и отступить к укреплению с кодовым названием "дом бабы Тани".

Отметим, что наши спецслужбы часто перехватывают разговоры россиян.

В одном из таких перехватов оккупанты жаловались на состояние армии и то, что им не хватает вооружения на войне против Украины.

Кроме того, россиян рассказывал о ликвидации всей роты из его бригады.

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