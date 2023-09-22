Хотіли кликати Зевса. СБУ оприлюднила розмову окупантів під час ураження їхніх позицій
Російські військові скаржаться на влучну роботу наших захисників по своїх позиціях та благають Зевса про допомогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.
СБУ оприлюднила перехоплену розмову в радіоефірі окупантів на Херсонському напрямку. Тоді бійці Головного Управління СБУ в АР Крим влучно відпрацювали по російських позиціях.
Окупанти скаржились, що наші бійці "ложат кучно и точно".
"Ну хоть сделайте что-нибудь. Они выйти нам не дают... Да не знаю я, в принципе вот думаю Зевса призвать, молниями поразить там", - скиглять командири загарбників.
СБУ констатують, що бог їм не допоміг, бо врешті-решт росіяни вирішили залишити позиції та відступити до укріплення з кодовою назвою "дом баби Тані".
Зазначимо, що наші спецслужби часто перехоплюють розмови росіян.
В одному з таких перехоплень окупанти скаржилися на стан армії й те, що їм не вистачає озброєння на війні проти України.
Окрім того, росіян розповідав про ліквідацію всієї роти з його бригади.
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