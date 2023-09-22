ua en ru
Пт, 22 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Хотіли кликати Зевса. СБУ оприлюднила розмову окупантів під час ураження їхніх позицій

П'ятниця 22 вересня 2023 18:08
UA EN RU
Хотіли кликати Зевса. СБУ оприлюднила розмову окупантів під час ураження їхніх позицій Ілюстративне фото: СБУ оприлюднила розмову окупантів під час ураження їхніх позицій (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські військові скаржаться на влучну роботу наших захисників по своїх позиціях та благають Зевса про допомогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

СБУ оприлюднила перехоплену розмову в радіоефірі окупантів на Херсонському напрямку. Тоді бійці Головного Управління СБУ в АР Крим влучно відпрацювали по російських позиціях.

Окупанти скаржились, що наші бійці "ложат кучно и точно".

"Ну хоть сделайте что-нибудь. Они выйти нам не дают... Да не знаю я, в принципе вот думаю Зевса призвать, молниями поразить там", - скиглять командири загарбників.

СБУ констатують, що бог їм не допоміг, бо врешті-решт росіяни вирішили залишити позиції та відступити до укріплення з кодовою назвою "дом баби Тані".

Зазначимо, що наші спецслужби часто перехоплюють розмови росіян.

В одному з таких перехоплень окупанти скаржилися на стан армії й те, що їм не вистачає озброєння на війні проти України.

Окрім того, росіян розповідав про ліквідацію всієї роти з його бригади.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки України Російська Федерація
NEWS
Палає там добряче. Експерт оцінив наслідки влучання у штаб РФ у Севастополі
Палає там добряче. Експерт оцінив наслідки влучання у штаб РФ у Севастополі
DAILY
Мистецтво війни 21-го століття. Як Україна ламає шаблони та змінює правила на полі бою
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Мистецтво війни 21-го століття. Як Україна ламає шаблони та змінює правила на полі бою