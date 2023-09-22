ua en ru
Пт, 22 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Хотели призвать Зевса. СБУ обнародовала разговор оккупантов во время поражения их позиций

Пятница 22 сентября 2023 18:08
UA EN RU
Хотели призвать Зевса. СБУ обнародовала разговор оккупантов во время поражения их позиций Иллюстративное фото: СБУ обнародовала разговор оккупантов во время поражения их позиций (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские военные жалуются на точную работу наших защитников по своим позициям и молят Зевса о помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

СБУ обнародовала перехваченный разговор в радиоэфире оккупантов на Херсонском направлении. Тогда бойцы Главного Управления СБУ в АР Крым точно отработали по российским позициям.

Оккупанты жаловались, что наши бойцы "ложат кучно и точно".

"Ну хоть сделайте что-нибудь. Они выйти нам не дают... Да не знаю я, в принципе вот думаю Зевса призвать, молниями поразить там", - скулят командиры захватчиков.

СБУ констатируют, что бог им не помог, потому что в конце концов россияне решили оставить позиции и отступить к укреплению с кодовым названием "дом бабы Тани".

Отметим, что наши спецслужбы часто перехватывают разговоры россиян.

В одном из таких перехватов оккупанты жаловались на состояние армии и то, что им не хватает вооружения на войне против Украины.

Кроме того, россиян рассказывал о ликвидации всей роты из его бригады.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины Российская Федерация
NEWS
Пылает там изрядно. Эксперт оценил последствия попадания в штаб РФ в Севастополе
Пылает там изрядно. Эксперт оценил последствия попадания в штаб РФ в Севастополе
DAILY
Искусство войны 21 века. Как Украина ломает шаблоны и меняет правила на поле боя
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Искусство войны 21 века. Как Украина ломает шаблоны и меняет правила на поле боя