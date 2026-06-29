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Хотіли картинку для Кремля: ГУР заманило в пастку елітних десантників РФ (відео)

10:29 29.06.2026 Пн
1 хв
Розвідка опублікувала ефектне відео ліквідації окупантів
aimg Олена Чупровська
Ілюстративне фото: російські десантники потрапили у пастку (росЗМІ)

Спецпідрозділ ГУР знищив "елітних" російських десантників на Запоріжжі - ворог йшов знімати пропаганду, але потрапив у пастку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ГУР Міноборони України.

Десантники йшли знімати пропаганду

Російська армія відправила у район Степногірська Запорізької області підрозділи розвідки ВДВ - повітряно-десантних військ, які вважаються елітою серед збройних сил РФ.

Мета була не бойова: захопити населений пункт і зняти відео для звіту вищому керівництву країни-агресорки. Тобто - зробити пропагандистську картинку.

Ворожа група діяла вночі. Дощ і спеціальні антитепловізійні накидки мали допомогти залишитися непоміченими.

Проте штурмовики спецпідрозділу ГУР "Артан" вже чекали.

Вони навмисно дозволили росіянам підійти ближче - і лише тоді завдали удару. Ексклюзивні кадри місії оприлюднила пресслужба відомства.

Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло, що українські далекобійні удари змушують російське ПВО постійно переміщатися та витрачати ресурси в прискореному темпі.

Також ми писали, що мобілізація в Росії не встигає перекривати втрати армії на фронті.

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Російська ФедераціяГУРВійська РФ