Хотіли картинку для Кремля: ГУР заманило в пастку елітних десантників РФ (відео)

Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло, що українські далекобійні удари змушують російське ПВО постійно переміщатися та витрачати ресурси в прискореному темпі.

Також ми писали, що мобілізація в Росії не встигає перекривати втрати армії на фронті.