Хотели картинку для Кремля: ГУР заманило в ловушку элитных десантников РФ (видео)

Десантники уходили снимать пропаганду

Российская армия отправила в район Степногорска Запорожской области подразделения разведки ВДВ – воздушно-десантных войск, которые считаются элитой среди вооруженных сил РФ.

Цель была не боевая: захватить населенный пункт и снять видео для отчета высшему руководству страны-агрессоры. То есть - сделать пропагандистскую картинку.

Вражеская группа действовала ночью. Дождь и специальные антитепловизионные накидки должны помочь остаться незамеченными.

Однако штурмовики спецподразделения ГУР "Артан" уже ждали.

Они намеренно позволили россиянам подойти поближе - и только тогда нанесли удар. Эксклюзивные кадры миссии обнародовала пресс-служба ведомства.