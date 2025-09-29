Арбітра Першої ліги намагалися підкупити: що відбувається в українському футболі

В українському футболі зафіксовано випадок спроби підкупу арбітра у Першій лізі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на YouTube-канал "Про Футбол".

Суддя дотримався професійних стандартів

Перед одним із турів Першої ліги представник неназваного клубу зателефонував арбітру з проханням про "допомогу".

Суддя відкинув таку пропозицію та відповідно до регламенту повідомив про інцидент Українську асоціацію футболу.

"Перед одним із попередніх турів одна команда дуже переймалася результатом. Інакше важко пояснити, чому один із менеджерів цього футбольного клубу, дізнавшись про призначення арбітрів на матч, зателефонував судді та попросив про "допомогу", - повідомив журналіст.

"Рефері відмовився й за протоколом - так, як навчили та проінструктували, - повідомив відповідні органи Української асоціації футболу. Тобто професійно поставився до своїх обов’язків", - зазначив Володимир.

Триває перевірка інциденту

"Ходять чутки про один випадок в українському футболі, який можна назвати екстраординарним. Поки що без назв команд - триває перевірка УАФ. Це всі дані, які потрібно перевірити, це всі моменти, які належить з’ясувати. Кажуть, що інцидент трапився у Першій лізі", - повідомив Звєров.

Він зазначив, що інцидент показовий і демонструє професіоналізм арбітра.

"Арбітр не приймає пропозицію, але завжди знайдуться ті, хто пропонує", - додав журналіст.

Футбол "живе по-новому"

Журналіст підкреслив, що випадок у Першій лізі став прикладом, коли офіційні правила та професійні стандарти працюють.

"Варто сказати, що це дуже показовий випадок, випадок у стилі "жити по-новому". Арбітр не приймає пропозицію, але завжди знайдуться ті, хто пропонує", - розповів Звєров.

УАФ продовжує перевірку, щоб встановити всі деталі інциденту та можливих порушників.