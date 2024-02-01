Хотіла стати продавчинею для шпигунства за ЗСУ: затримано подругу посадовця "ДНР"

Правоохоронці затримали подругу очільника т. зв. "Народної ради ДНР". Жінка планувала стати продавчинею у прифронтовому магазині, щоб шпигувати за ЗСУ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.
"Служба безпеки викрила у Донецькій області ще одну інформаторку російської воєнної розвідки. Фігурантка була на прямому зв’язку з командиром спецпідрозділу головного управління генштабу збройних сил РФ (відомого як ГРУ), який дислокується на передовій", - йдеться в повідомленні.
За вказівками агресора шпигунка збирала розвіддані про дислокацію та переміщення українських військ у районі Бахмута.
Найбільше ворога цікавили координати ключових опорних пунктів та вогневих позицій підрозділів ЗСУ, які беруть участь у бойових операціях на східному фронті.
За наявними даними, розвідвідомості були потрібні російському ГРУ для підготовки диверсійних вилазок та коригування ракетних ударів по бойових позиціях українських військ.
Також виявилось, що жінка знайома і періодично спілкується з очільником так званої "Народної ради" терористичної організації "ДНР" Артемом Жогою.
У телефонних розмовах шпигунка вихвалялась йому тим, що співпрацює з російською розвідкою.
Для максимального збору розвідвідомостей вона планувала влаштуватись продавчинею до місцевого магазину неподалік підрозділу українських захисників.
Правоохоронці викрили наміри агентки РФ та затримали її у власному помешканні.
Затриманою виявилась мешканка Краматорська, яка у соцмережах підтримувала збройну агресію РФ. Таким чином у червні 2023 року вона потрапила у поле зору командира спецназу російського ГРУ.
Шпигунка направляла розвідувальні "звіти" у вигляді текстових файлів та скріншотів електронних карт з позначками українських об’єктів.
Під час обшуків у затриманої вилучено мобільний телефон та комп’ютер, які вона використовувала у розвідувально-підривній діяльності.
Наразі правоохоронці повідомили фігурантці про підозру за колабораційну діяльність.
Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує до 15 років тюрми.
Нещодавно Служба безпеки викрила зрадницю, яка інформувала спецслужби Росії щодо місця базування наших воїнів у Миколаївській області.
Також ми повідомляли про те, що СБУ затримала агента ФСБ, який готував екологічний теракт в Одеській області. За співпрацю із ворогом йому загрожує довічне ув'язнення.
Крім того, правоохоронці затримали ще одного інформатора спецслужб РФ. Зрадник збирав розвіддані про Сили оборони у Миколаєві.
Напередодні стало відомо, що Служба безпеки України у Донецькій області затримала російського агента, який готував серію ракетно-артилерійських ударів ворога по штабах ЗСУ поблизу Авдіївки.
Днями правоохоронці викрили інформатора ФСБ РФ, який збирав розвіддані про Сили оборони у Донецькій області та збирався вкоротити собі віку у випадку викриття.
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