Хотела стать продавщицей для шпионажа за ВСУ: задержана подруга чиновника "ДНР"

"Служба безопасности разоблачила в Донецкой области еще одного информатора российской военной разведки. Фигурантка была на прямой связи с командиром спецподразделения главного управления генштаба вооруженных сил РФ (известного как ГРУ), который дислоцируется на передовой", - говорится в сообщении.

По указаниям агрессора шпионка собирала разведданные о дислокации и перемещении украинских войск в районе Бахмута.

Больше всего врага интересовали координаты ключевых опорных пунктов и огневых позиций подразделений ВСУ, участвующих в боевых операциях на восточном фронте.

По имеющимся данным, разведведомости требовались российскому ГРУ для подготовки диверсионных вылазок и корректировки ракетных ударов по боевым позициям украинских войск.

Подруга чиновника "ДНР"

Также оказалось, что женщина знакома и периодически общается с руководителем так называемого "Народного совета" террористической организации "ДНР" Артемом Жогой.

В телефонных разговорах шпионка хвасталась ему тем, что сотрудничает с российской разведкой.

Для максимального сбора разведведомостей она планировала устроиться продавцом в местный магазин недалеко от подразделения украинских защитников.

Правоохранители разоблачили намерения агентки РФ и задержали ее в собственном доме.

Предательница из прифронтового города

Задержанной оказалась жительница Краматорска, которая в соцсетях поддерживала вооруженную агрессию РФ. Таким образом, в июне 2023 года она попала в поле зрения командира спецназа российского ГРУ.

Шпионка направляла разведывательные "отчеты" в виде текстовых файлов и скриншотов электронных карт с отметками украинских объектов.

Обыски и доказательства сотрудничества со спецслужбами РФ

Во время обысков у задержанной изъяли мобильный телефон и компьютер, которые она использовала в разведывательно-подрывной деятельности.

На данный момент правоохранители сообщили фигурантке о подозрении за коллаборационную деятельность.

Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит до 15 лет тюрьмы.