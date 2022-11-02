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Хотіла стати "подвійним агентом": Служба безпеки затримала шпигунку ФСБ

Фото: Служба безпеки України затримала шпигунку ФСБ на Луганщині (РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Контррозвідка Служби безпеки викрила глибоко законспіровану шпигунку ФСБ на Луганщині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Служби безпеки України.

"Жінка прикидалася українською патріоткою, яка намагалася втертися у довіру СБУ. При чому насправді вона виконувала завдання російських спецслужб, які хотіли зробити із неї "подвійного агента" для розвідувально-підривної діяльності проти Сил оборони України", - розповіли в СБУ.

Повідомляється, що для виконання ворожого завдання зловмисниця вийшла на представника одного з підрозділів СБУ і запропонувала свою допомогу у боротьбі з агресором. Втім співробітники СБУ встановили, що у 2019 році вона була завербована російською спецслужбою через підконтрольне окупантам так зване "мдб лнр".

Після початку повномасштабного вторгнення вона виконувала вказівки агресора щодо виявлення маршрутів і техніки ЗСУ на території Луганської області. Отриману інформацію вона передавала до окупаційної адміністрації для проведення подальших репресій проти місцевих жителів. Проте СБУ зірвала плани ворога щодо проникнення їх "крота" до негласного апарату Служби.

"В результаті багатоходових контррозвідувальних заходів, зловмисницю своєчасно викрили, задокументували злочинну діяльність та ідентифікували її "куратора". Співробітники української контррозвідки дезінформували агресора, вивели зрадницю на підконтрольну територію і затримали", - йдеться в повідомленні.

Наразі затриманій повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Їй обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що мешканця Дніпра засудили до 5 років позбавлення волі за несанкціоноване поширення інформації про переміщення Збройних сил України.

Також раніше ми писали, що Служба безпеки оголосила підозру так званому "очільнику" Херсонського "морпорта РФ". Він допомагав ворогу переправляти боєприпаси на правий берег Дніпра.

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