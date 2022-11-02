Хотела стать "двойным агентом": Служба безопасности задержала шпионку ФСБ

"Женщина притворялась украинской патриоткой, которая пыталась втереться в доверие СБУ. При чем на самом деле она выполняла задачи российских спецслужб, которые хотели сделать из нее "двойного агента" для разведывательно-взрывной деятельности против Сил обороны Украины", - рассказали в СБУ.

Сообщается, что для выполнения враждебной задачи злоумышленница вышла на представителя одного из подразделений СБУ и предложила свою помощь в борьбе с агрессором. Впрочем, сотрудники СБУ установили, что в 2019 году она была завербована российской спецслужбой через подконтрольное оккупантам так называемое "мдб лнр".

После начала полномасштабного вторжения она следовала указаниям агрессора по выявлению маршрутов и техники ВСУ на территории Луганской области. Полученную информацию она передавала оккупационной администрации для проведения дальнейших репрессий против местных жителей. Однако СБУ сорвала планы врага по проникновению их "крота" в негласный аппарат Службы.

"В результате многоходовых контрразведывательных мер, злоумышленницу своевременно разоблачили, задокументировали преступную деятельность и идентифицировали ее "куратора". Сотрудники украинской контрразведки дезинформировали агрессора, вывели изменницу на подконтрольную территорию и задержали", - говорится в сообщении.

В настоящее время задержанная сообщена о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Ей избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.