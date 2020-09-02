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Його хотіли змусити мовчати: Меркель про отруєння Навального

Берлін, Середа 02 вересня 2020 19:05
Його хотіли змусити мовчати: Меркель про отруєння Навального
Фото: Ангела Меркель (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Канцлер Німеччини Ангела Меркель відреагувала на заяву німецьких фахівців про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального речовиною з групи "Новічок". Меркель назвала тривожною цю інформацію.

Брифінг німецького канцлера транслював телеканал Deutsche Welle.

Меркель наголосила, що доля російського опозиціонера привернула увагу всього світу і зараз у Німеччини є серйозні питання, на які повинен відповісти уряд Росії.

"Навальний - жертва злочину, його хотіли змусити замовкнути. Я виступаю з засудженням того, що з ним сталося", - заявила вона.

Німецький канцлер додала, що зараз Німеччина інформує своїх партнерів по НАТО та ЄС про результати розслідування отруєння Навального. Вони обговорять ситуацію та "у рамках домовленостей з Росією визначаться зі спільною реакцією".

"Злочин проти Навального направлений проти фундаментальних цінностей і прав, які ми відстоюємо", - додала Меркель.

Нагадаємо, сьогодні в німецькому уряді заявили, що Навального отруїли бойовою речовиною класу "Новічок". Докази наявності хімічної отруйної речовини в організмі опозиціонера знайшли німецькі військові.

Як писало РБК-Україна, Німеччина не виключала введення санкцій проти Росії у разі підтвердження отруєння Навального.

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Новини України ГерманияНавальныйотруєнняАнгела Меркель
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