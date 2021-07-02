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"Хотели подорвать узел связи ВМФ России": Лукашенко раскрыл детали антитеррористической операции

Автор: РБК-Украина

Александр Лукашенко заявил, что "спящие террористические ячейки" создали Telegram-канал "Отряды самообороны Беларуси". Владельцем канала якобы является гражданин Германии, который ранее имел гражданства Украины и России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на белорусское агентство "Белта".

Пр словам Лукашенко, на данный ресурс подписаны 2,5 тысячи подписчиков.

"Это их боевой резерв. Мы их знаем в лицо. И внимание: владелец чата - гражданин Германии господин де Хоффман, ранее гражданин России и Украины. Основной модератор этого действа гражданка России Трубникова", - заявил он.

По его словам, "отряд самообороны" пытался уничтожить большое количество лесозаготовительной техники в лесхозах.

"Фамилия исполнительницы, которая сама вызвалась, Н. Матвеева. Перехвачена группой "Альфа", арестована и дает показания. В ближайшее время мы вас ознакомим с ними, - заявил Лукашенко.

При этом он добавил, что "террористы" якобы хотели ночью поджечь колонну автомобилей, а после выставить видео в интернете.

"Это было 8 июня - ее задержание. Покушение не удалось", - подчеркнул Лукашенко.

Он также добавил, что злоумышленники якобы пытались подорвать узел связи Военно-морского флота России в Вилейке.

Ранее Лукашенко заявил, что в Беларуси вскрыты "спящие террористические ячейки", которые назывались "отрядами самообороны". По его словам, к ним причастны Украина, Германия, США, Польша и Литва.

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