"Хотели подорвать узел связи ВМФ России": Лукашенко раскрыл детали антитеррористической операции

Александр Лукашенко заявил, что "спящие террористические ячейки" создали Telegram-канал "Отряды самообороны Беларуси". Владельцем канала якобы является гражданин Германии, который ранее имел гражданства Украины и России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на белорусское агентство "Белта".
Пр словам Лукашенко, на данный ресурс подписаны 2,5 тысячи подписчиков.
"Это их боевой резерв. Мы их знаем в лицо. И внимание: владелец чата - гражданин Германии господин де Хоффман, ранее гражданин России и Украины. Основной модератор этого действа гражданка России Трубникова", - заявил он.
По его словам, "отряд самообороны" пытался уничтожить большое количество лесозаготовительной техники в лесхозах.
"Фамилия исполнительницы, которая сама вызвалась, Н. Матвеева. Перехвачена группой "Альфа", арестована и дает показания. В ближайшее время мы вас ознакомим с ними, - заявил Лукашенко.
При этом он добавил, что "террористы" якобы хотели ночью поджечь колонну автомобилей, а после выставить видео в интернете.
"Это было 8 июня - ее задержание. Покушение не удалось", - подчеркнул Лукашенко.
Он также добавил, что злоумышленники якобы пытались подорвать узел связи Военно-морского флота России в Вилейке.
Ранее Лукашенко заявил, что в Беларуси вскрыты "спящие террористические ячейки", которые назывались "отрядами самообороны". По его словам, к ним причастны Украина, Германия, США, Польша и Литва.