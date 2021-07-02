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"Хотіли підірвати вузол зв'язку ВМФ Росії": Лукашенко розкрив деталі антитерористичної операції

Автор: РБК-Україна

Олександр Лукашенко заявив, що "сплячі терористичні осередки" створили Telegram-канал "Загони самооборони Білорусі". Власником каналу нібито є громадянин Німеччини, який раніше мав громадянства України та Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на білоруське агентство "Белта".

За словами Лукашенка, на даний ресурс підписані 2,5 тисячі передплатників.

"Це їхній бойовий резерв. Ми їх знаємо в обличчя. І увага: власник чату - громадянин Німеччини пан де Хоффман, раніше громадянин Росії та України. Основний модератор цього дійства громадянка Росії Трубнікова", - заявив він.

За його словами, "загін самооборони" намагався знищити велику кількість лісозаготівельної техніки в лісгоспах.

"Прізвище виконавиці, яка сама зголосилася, Н. Матвєєва. Перехоплена групою "Альфа", заарештована і дає свідчення. Найближчим часом ми вас ознайомимо з ними, - заявив Лукашенко.

При цьому він додав, що "терористи" нібито хотіли вночі підпалити колону автомобілів, а після виставити відео в Інтернеті.

"Це було 8 червня - її затримання. Замах не вдався", - підкреслив Лукашенко.

Він також додав, що зловмисники нібито намагалися підірвати вузол зв'язку військово-морського флоту Росії у Вілейці.

Раніше Лукашенко заявив, що у Білорусі розкриті "сплячі терористичні осередки", які називалися "загонами самооборони". За його словами, до них причетні Україна, Німеччина, США, Польща і Литва.

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