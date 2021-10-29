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Хотели подкупить нардепа. СБУ задержала "лоббистов" шоу-бизнеса

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Киев, Пятница 29 октября 2021 20:50
Хотели подкупить нардепа. СБУ задержала "лоббистов" шоу-бизнеса Фото: СБУ предотвратила подкуп нардепа (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Служба безопасности Украины предотвратила попытку подкупа народного депутата. Так называемый "лоббист" шоу-бизнеса предлагал народному избраннику 100 тысяч долларов ежегодно за внесение правки и отсрочку законопроекта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По словам источника РБК-Украина в правоохранительных органах, взятку предлагали нардепу от "Слуги народа" Александру Санченко.

Как установила СБУ, взятку предлагал руководитель организации, которая занимается авторскими правами музыкальных исполнителей на территории Украины. Эта организация, как говорят в СБУ, собирает деньги со всех заведений, где играет музыка.

"Предполагалось, что организация передает большую часть средств исполнителям - поскольку они имеют авторские права на музыку. Впрочем, пользуясь монополией на рынке, злоумышленник создал несколько "компаний-прокладок". Средства проходили через них и исполнители получали процент не от суммы, а от "финальной компании-прокладки", что уменьшало прибыль музыкантов в несколько раз", - рассказали в СБУ.

Путем подкупа правонарушитель хотел внести правку в законопроект №5572, который фактически ликвидирует указанную организацию, и отсрочить его принятие. Он предложил одному из инициаторов законопроекта ежегодную взятку в размере 100 тысяч долларов.

"100 тысяч долларов для "первого взноса" правонарушитель решил выделить из подконтрольных "фирм-прокладок". Сегодня, во время попытки подкупа народного депутата Украины через его помощника, злоумышленник был задержан", - отметили в службе.

Сейчас задержанному руководителю организации готовится сообщение о подозрении.

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