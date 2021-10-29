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Хотіли підкупити нардепа. СБУ затримала "лобістів" шоу-бізнесу

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Київ, П'ятниця 29 жовтня 2021 20:50
Хотіли підкупити нардепа. СБУ затримала "лобістів" шоу-бізнесу Фото: СБУ запобігла підкупу нардепа (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Служба безпеки України запобігла спробі підкупу народного депутата. Так званий "лобіст" шоу-бізнесу пропонував народному обранцю 100 тисяч доларів щороку за внесення правки та відтермінування законопроекту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

За словами джерела РБК-Україна в правоохоронних органах, хабар пропонували нардепу від "Слуги народу" Олександру Санченку.

Як встановила СБУ, хабар пропонував керівник організації, яка опікується авторськими правами музичних виконавців на території України. Ця організація, як кажуть в СБУ, збирає гроші з усіх закладів, де грає музика.

"Передбачалося, що організація передає більшу частину коштів виконавцям - оскільки вони мають авторські права на музику. Втім, користуючись монополією на ринку, зловмисник створив декілька "компаній-прокладок". Кошти проходили через них і виконавці отримували відсоток не від першої суми, а від "фінальної компанії-прокладки", що зменшувало прибуток музикантів у декілька разів", - розповіли в СБУ.

Шляхом підкупу зловмисник хотів внести правку до законопроекту №5572, який фактично ліквідовує вказану організацію, та відтермінувати його ухвалення. Він запропонував одному з ініціаторів законопроекту щорічний хабар у розмірі 100 тисяч доларів.

"100 тисяч доларів для "першого внеску" зловмисник вирішив виділити з підконтрольних "фірм-прокладок". Сьогодні, під час спроби підкупу народного депутата України через його помічника, зловмисника було затримано", - зазначили в службі.

Наразі затриманому керівнику організації готується повідомлення про підозру.

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