Хотел сдать город и сотрудничал с оккупантами: задержан глава общины в Сумской области

По данным следствия, глава территориальной общины оказывал помощь захватчикам. Он передавал сотрудникам российских спецслужб данные о перемещении украинских военных и их вооружении. Во время оккупации чиновник хотел сдать город врагу, приказав убрать блокпост на въезде в населенный пункт.

Главу общины задержали по факту государственной измены (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения.

Фото: в Сумской области за госизмену задержали главу общины (t.me/pgo_gov_ua)