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Хотел сдать город и сотрудничал с оккупантами: задержан глава общины в Сумской области

Фото: в Сумской области за госизмену задержали главу общины (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Главу общины в Сумской области задержали по подозрению в государственной измене. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

По данным следствия, глава территориальной общины оказывал помощь захватчикам. Он передавал сотрудникам российских спецслужб данные о перемещении украинских военных и их вооружении. Во время оккупации чиновник хотел сдать город врагу, приказав убрать блокпост на въезде в населенный пункт.

Главу общины задержали по факту государственной измены (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения.

Фото: в Сумской области за госизмену задержали главу общины (t.me/pgo_gov_ua)

Напомним, ранее сотрудники Службы безопасности Украины задержали двух коллаборантов в Херсонской области.

Отметим, в Харьковской области правоохранители задержали женщину, которая передавала противнику тайную информацию.

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