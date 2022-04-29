Хотів здати місто і співпрацював з окупантами: затримано голову громади в Сумській області

За даними слідства, голова територіальної громади надавав допомогу загарбникам. Він передавав співробітникам російських спецслужб дані про переміщення українських військових та їх озброєння. Під час окупації чиновник хотів здати місто ворогові, наказавши прибрати блокпост на в'їзді в населений пункт.

Голову громади затримали за фактом державної зради (ч. 2 ст. 111 КК України). Вирішується питання про повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Фото: у Сумській області за держзраду затримали голову громади (t.me/pgo_gov_ua)