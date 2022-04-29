В Херсонской области обнаружили двух коллаборантов. Их подозревают в госизмене

Служба безопасности Украины обнаружила двух коллаборантов в Херсонской области. Им объявили подозрение о государственной измене.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на управление СБУ в Херсонской области.

Отмечается, что житель Геническа с начала полномасштабного вторжения сотрудничал с оккупантами для создания самопровозглашенных органов власти на территории района.

Еще одного коллаборанта обнаружили в Каховке. Он перешел на сторону врага и способствовал проведению подрывной деятельности против Украины. В частности, распространял пророссийские агитационные материалы и участвовал в создании "силовых органов".

По фактам государственной измены открыли уголовные производства (ч. 2 ст. 111 УК). Коллаборантам объявлено подозрение, им грозит пожизненное заключение.