Не хотел допустить кровопролития: президент Афганистана объяснил побег из страны

Президент Афганистана Ашраф Гани объяснил, почему принял решение бежать из страны перед наступлением "Талибана" на Кабул. Таким образом лидер пытался предотвратить возможное кровопролитие.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу президента Афганистана.

По словам Ашрафа Гани, талибы были настроены организовать бойню в столице Афганистана, где сегодня проживает 6 млн человек.

"Талибан ясно дал понять, что готов провести кровавое наступление на Кабул и его жителей и изгнать меня. Чтобы не допустить кровопролития, я решил поехать", - отметил Гани.

Также лидер страны добавил, что власть боевиков является нелегитимной.