Не хотів допустити кровопролиття: президент Афганістану пояснив втечу з країни

Президент Афганістану Ашраф Гані пояснив, чому прийняв рішення втекти з країни перед наступом "Талібану" на Кабул. Таким чином лідер намагався запобігти можливому кровопролиттю.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку президента Афганістану.

За словами Ашрафа Гані, таліби були налаштовані організувати бійню у столиці Афганістану, де сьогодні проживає 6 млн людей.

"Талібан ясно дав зрозуміти, що готовий провести кривавий наступ на Кабул і його жителів та вигнати мене. Щоб не допустити кровопролиття, я вирішив поїхати", - відзначив Гані.

Також лідер країни додав, що влада бойовиків є нелегітимною.