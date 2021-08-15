Не хотів допустити кровопролиття: президент Афганістану пояснив втечу з країни

Президент Афганістану Ашраф Гані пояснив, чому прийняв рішення втекти з країни перед наступом "Талібану" на Кабул. Таким чином лідер намагався запобігти можливому кровопролиттю.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку президента Афганістану.
За словами Ашрафа Гані, таліби були налаштовані організувати бійню у столиці Афганістану, де сьогодні проживає 6 млн людей.
"Талібан ясно дав зрозуміти, що готовий провести кривавий наступ на Кабул і його жителів та вигнати мене. Щоб не допустити кровопролиття, я вирішив поїхати", - відзначив Гані.
Також лідер країни додав, що влада бойовиків є нелегітимною.
Нагадаємо, що РБК-Україна повідомляло про те, що президент Афганістану втік з країни напередодні наступу "Талібану" на Кабул.