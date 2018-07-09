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Интервью

Хорватский футбольный союз выступил с заявлением по высказыванию Виды

НовостиЧемпионат мира по футболу 2018    09.07.2018 - 11:22
Фото: Домагой Вида (twitter.com/HNS_CFF)
Фото: Домагой Вида (twitter.com/HNS_CFF)

В организации заступились за своего футболиста

Хорватский футбольный союз опубликовал официальное заявление, посвященное инциденту, который произошел с защитником национальной команды Домагоем Видой и одним из членов делегации этой страны на чемпионате мира-2018 Огненом Вукоевичем. Об этом сообщается на сайте организации.

После матча 1/4 финала мундиаля против команды России (2:2, 3:4 пен.) экс-игроки киевского "Динамо" записали совместное видео, на котором Вида крикнул: "Слава Украине!", а экс-футболист сборной Хорватии Огнен Вукоевич добавил: "Это победа за "Динамо" и за Украину". 

Это вызвало негативную реакцию российской стороны.

"Хорватский футбольный союз хотел бы подчеркнуть, что вышеупомянутые сообщения были всего лишь ответом на многочисленные послания поддержки, полученные от Украины во время чемпионата мира по футболу 2018 года, учитывая глубокое влияние Виды и Вукоевича на украинский футбол, когда они выступали в составе киевского "Динамо". Тем не менее, Хорватский футбольный союз указал как Виде, так и Вукоевичу, а также всем другим лицам, представляющим страну, воздерживаться от любых сообщений, которые могут быть политически интерпретированы в будущем", - говорится в заявлении.

Напомним, сборная Хорватии вышла в полуфинал ЧМ-2018, обыграл в серии послематчевых пенальти команду России. За выход в финал хорваты поспорят с англичанами.

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Теги публикации: Динамо, Хорватия, заявление  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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