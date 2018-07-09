Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Хорватський футбольний союз виступив із заявою щодо висловлення Віди

НовиниЧемпіонат світу з футболу 2018    09.07.2018 - 11:22
Фото: Домагой Віда (twitter.com/HNS_CFF)
Фото: Домагой Віда (twitter.com/HNS_CFF)

В організації заступилися за свого футболіста

Хорватський футбольний союз опублікував офіційну заяву, присвячену інциденту, який стався з захисником національної команди Домагоя Відою і одним з членів делегації цієї країни на чемпіонаті світу-2018 Огнєном Вукоєвичем. Про це повідомляється на сайті організації.

Після матчу 1/4 фіналу мундіалю проти команди Росії (2:2, 3:4 пен.) екс-гравці київського "Динамо" записали спільне відео, на якому Віда крикнув: "Слава Україні!", а екс-футболіст збірної Хорватії Огнен Вукоєвич додав: "Це перемога за "Динамо" і за Україну". 

Це викликало негативну реакцію російської сторони.

"Хорватський футбольний союз хотів би підкреслити, що вищезгадані повідомлення були всього лише відповіддю на численні послання підтримки, отримані від України під час чемпіонату світу з футболу 2018 року, з огляду на глибокий вплив Віди і Вукоєвича на український футбол, коли вони виступали в складі київського "Динамо". Тим не менш, Хорватський футбольний союз вказав як Віді, так і Вукоєвичу, а також всім іншим особам, які представляють країну, утримуватися від будь-яких повідомлень, які можуть бути політично інтерпретовані в майбутньому", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, збірна Хорватії вийшла в півфінал ЧС-2018, обіграв в серії післяматчевих пенальті команду Росії. За вихід у фінал хорвати посперечаються з англійцями.

Калініч виключений зі збірної Хорватії і достроково покинув ЧС-2018 Два гравці "Динамо" увійшли до списку потенційних відкриттів сезону 2018/19
Теги публікації: Динамо, Хорватия, заявление  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
"Слава Україні": хорватські футболісти присвятили перемогу над Росією в чвертьфіналі ЧС Україні
"Як нам не соромно?": Ахеджакова гнівно звернулася до росіян з приводу Сенцова
"Це перемога": Сніжана Єгорова відсвяткувала "розправу" над Мухарським (фото)
"Мене скрутили і хотіли забрати прапор": Цимблюк на росТБ вивів з себе пропагандистів Кремля (відео)
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся