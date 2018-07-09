Хорватський футбольний союз виступив із заявою щодо висловлення Віди

В організації заступилися за свого футболіста

Хорватський футбольний союз опублікував офіційну заяву, присвячену інциденту, який стався з захисником національної команди Домагоя Відою і одним з членів делегації цієї країни на чемпіонаті світу-2018 Огнєном Вукоєвичем. Про це повідомляється на сайті організації.

Після матчу 1/4 фіналу мундіалю проти команди Росії (2:2, 3:4 пен.) екс-гравці київського "Динамо" записали спільне відео, на якому Віда крикнув: "Слава Україні!", а екс-футболіст збірної Хорватії Огнен Вукоєвич додав: "Це перемога за "Динамо" і за Україну".

Це викликало негативну реакцію російської сторони.

"Хорватський футбольний союз хотів би підкреслити, що вищезгадані повідомлення були всього лише відповіддю на численні послання підтримки, отримані від України під час чемпіонату світу з футболу 2018 року, з огляду на глибокий вплив Віди і Вукоєвича на український футбол, коли вони виступали в складі київського "Динамо". Тим не менш, Хорватський футбольний союз вказав як Віді, так і Вукоєвичу, а також всім іншим особам, які представляють країну, утримуватися від будь-яких повідомлень, які можуть бути політично інтерпретовані в майбутньому", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, збірна Хорватії вийшла в півфінал ЧС-2018, обіграв в серії післяматчевих пенальті команду Росії. За вихід у фінал хорвати посперечаються з англійцями.