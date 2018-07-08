ЧМ-2018: Сборная Хорватии выбила Россию в четвертьфинале

Фернандес сравнял за 5 минут до конца дополнительного времени, до этого в овертайме забил Вида
Сборная России проиграла Хорватии в матче 1/4 финала чемпионата мира 2018 года. В основное и дополнительное время встречи команды обменялись голами — 2:2, в серии пенальти сильнее были хорваты — 4:3.
В основное время матча счёт на 31-й минуте открыл Денис Черышев, а на 39-й сравнял Андрей Крамарич. В дополнительное время Домагой Вида вывел хорватов вперёд, однако Марио Фернандес восстановил статус-кво.
В серии пенальти у россиян не забили Фёдор Смолов и Марио Фернандес, у хорватов — Матео Ковачич.
В 1/2 финала ЧМ-2018 сборная Хорватии встретится с Англией. Игра пройдёт 11 июля
Напомним, защитник сборной Мексики Рафаэль Маркес побил рекорд бывшего форварда сборной Аргентины Диего Марадоны по количеству выходов на поле в матчах чемпионата мира в качестве капитана.