В Хорватії вже понад 10 годин горить завод пластмаси: фото та відео

В східній Хорватії сьогодні сталась пожежа на заводі пластику. Вона триває вже понад 10 годин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Balka Insight .

Густий дим піднявся над півднем Осієка в східній Хорватії. Там спалахнула пожежа на заводі пластмаси. Загорілося кілька тисяч квадратних метрів пластикових відходів заввишки п'ять метрів і один із виробничих об'єктів заводу.

Images from “hell”: a huge fire rages at a plastics factory in Eastern #Croatia.



Residents of the city of Osijek were ordered to stay at home and close their windows. pic.twitter.com/Yojo93cEZH — NATO VS KREMLIN (@eduinfotech101) October 4, 2023

"На самому об’єкті зберігалися різні гази та легкозаймисті рідини, які використовуються в процесі виробництва та переробки пластмас, тому з самого початку у нас виникла проблема, як це перемістити, і це було перенесено в безпечне приміщення. частина, яка не постраждала від пожежі", - сказав заступник мера Осієка Драган Вулін.

Він зазначив, що точна причина загоряння наразі невідома, її встановить слідство.

Thick smoke has risen over the south of #Osijek in eastern #Croatia after a plastic recycling depot full of plastic caught fire.



: Osjek-Baranja County pic.twitter.com/A1Z3utKoNZ — Balkan Insight (@BalkanInsight) October 4, 2023

Пожежа виникла далі від виробничого цеху на зовнішньому полігоні утилізації пластику. Вогнеборці з місця пожежі вилучили 1500 літрів гідроксиду натрію та 1000 літрів гідрохлориду.