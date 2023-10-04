В Хорватії вже понад 10 годин горить завод пластмаси: фото та відео
В східній Хорватії сьогодні сталась пожежа на заводі пластику. Вона триває вже понад 10 годин.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Balka Insight.
Густий дим піднявся над півднем Осієка в східній Хорватії. Там спалахнула пожежа на заводі пластмаси. Загорілося кілька тисяч квадратних метрів пластикових відходів заввишки п'ять метрів і один із виробничих об'єктів заводу.
Images from “hell”: a huge fire rages at a plastics factory in Eastern #Croatia.— NATO VS KREMLIN (@eduinfotech101) October 4, 2023
Residents of the city of Osijek were ordered to stay at home and close their windows. pic.twitter.com/Yojo93cEZH
"На самому об’єкті зберігалися різні гази та легкозаймисті рідини, які використовуються в процесі виробництва та переробки пластмас, тому з самого початку у нас виникла проблема, як це перемістити, і це було перенесено в безпечне приміщення. частина, яка не постраждала від пожежі", - сказав заступник мера Осієка Драган Вулін.
Він зазначив, що точна причина загоряння наразі невідома, її встановить слідство.
Thick smoke has risen over the south of #Osijek in eastern #Croatia after a plastic recycling depot full of plastic caught fire.— Balkan Insight (@BalkanInsight) October 4, 2023
: Osjek-Baranja County pic.twitter.com/A1Z3utKoNZ
Пожежа виникла далі від виробничого цеху на зовнішньому полігоні утилізації пластику. Вогнеборці з місця пожежі вилучили 1500 літрів гідроксиду натрію та 1000 літрів гідрохлориду.
"Ми усвідомлюємо, що, враховуючи масштаби пожежі, її гасіння може зайняти кілька днів", - сказав Вулін.
За його даними, нині на місці працюють усі пожежники з Осієка, сусіднього Белі-Манастіра, а також 21 волонтерська пожежна компанія з району Осієка та його околиць.
Вулін заявив, що через дим і смог жителів Осієка попросили не виходити на вулиці, а в школах скасували заняття.
Та зауважив, що тим, хто має проблеми з органами дихання, слід бути особливо обережними, і обов'язково зачинити вікна у своїх будинках через можливу шкідливу дію газів.
Нагадаємо, нещодавно у Дніпровському районі Києва спалахнула масштабна пожежа. Постраждало приміщення сервісу побутової техніки.
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