В Хорватии уже более 10 часов горит завод пластмассы: фото и видео

В восточной Хорватии сегодня произошел пожар на заводе пластика. Он продолжается уже более 10 часов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Balka Insight .

Густой дым поднялся над югом Осиека в восточной Хорватии. Там вспыхнул пожар на заводе пластмассы. Загорелось несколько тысяч квадратных метров пластиковых отходов высотой пять метров и один из производственных объектов завода.

Images from “hell”: крупные пожарные rages на plastics factory in Eastern #Croatia .



Residents of city of Osijek были ориентированы к статую в доме и заканчиваются своими окнами. pic.twitter.com/Yojo93cEZH — NATO VS KREMLIN (@eduinfotech101) October 4, 2023

"На самом объекте хранились различные газы и легковоспламеняющиеся жидкости, которые используются в процессе производства и переработки пластмасс, поэтому с самого начала у нас возникла проблема, как это переместить, и это было перенесено в безопасное помещение. часть, которая не пострадала от пожара", - сказал заместитель мэра Осиека Драган Вулин.

Он отметил, что точная причина возгорания пока неизвестна, ее установит следствие.

Thick smoke был вырос на днем #Osijek в близлежащей #Croatia після plastic recycling depot full of plastic caught fire.



: Osjek-Baranja County pic.twitter.com/A1Z3utKoNZ — Balkan Insight (@BalkanInsight) 4 октября 2023

Пожар возник дальше от производственного цеха на внешнем полигоне утилизации пластика. Пожарные с места пожара изъяли 1500 литров гидроксида натрия и 1000 литров гидрохлорида.

"Мы осознаем, что, учитывая масштабы пожара, его тушение может занять несколько дней", - сказал Вулин.

По его данным, сейчас на месте работают все пожарные из Осиека, соседнего Бели-Манастира, а также 21 волонтерская пожарная компания из района Осиека и его окрестностей.

Вулин заявил, что из-за дыма и смога жителей Осиека попросили не выходить на улицы, а в школах отменили занятия.

И отметил, что тем, кто имеет проблемы с органами дыхания, следует быть особенно осторожными, и обязательно закрыть окна в своих домах из-за возможного вредного воздействия газов.