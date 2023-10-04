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В Хорватии уже более 10 часов горит завод пластмассы: фото и видео

Хорватия, Среда 04 октября 2023 18:03
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В Хорватии уже более 10 часов горит завод пластмассы: фото и видео Фото: в Хорватии горит завод пластмассы (twitter.com/gradonacelnik)
Автор: Карина Левицкая

В восточной Хорватии сегодня произошел пожар на заводе пластика. Он продолжается уже более 10 часов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Balka Insight.

Густой дым поднялся над югом Осиека в восточной Хорватии. Там вспыхнул пожар на заводе пластмассы. Загорелось несколько тысяч квадратных метров пластиковых отходов высотой пять метров и один из производственных объектов завода.

"На самом объекте хранились различные газы и легковоспламеняющиеся жидкости, которые используются в процессе производства и переработки пластмасс, поэтому с самого начала у нас возникла проблема, как это переместить, и это было перенесено в безопасное помещение. часть, которая не пострадала от пожара", - сказал заместитель мэра Осиека Драган Вулин.

Он отметил, что точная причина возгорания пока неизвестна, ее установит следствие.

Пожар возник дальше от производственного цеха на внешнем полигоне утилизации пластика. Пожарные с места пожара изъяли 1500 литров гидроксида натрия и 1000 литров гидрохлорида.

"Мы осознаем, что, учитывая масштабы пожара, его тушение может занять несколько дней", - сказал Вулин.

По его данным, сейчас на месте работают все пожарные из Осиека, соседнего Бели-Манастира, а также 21 волонтерская пожарная компания из района Осиека и его окрестностей.

Вулин заявил, что из-за дыма и смога жителей Осиека попросили не выходить на улицы, а в школах отменили занятия.

И отметил, что тем, кто имеет проблемы с органами дыхания, следует быть особенно осторожными, и обязательно закрыть окна в своих домах из-за возможного вредного воздействия газов.

Напомним, недавно в Днепровском районе Киева вспыхнул масштабный пожар. Пострадали помещения сервиса бытовой техники.

Также, как сообщалось, в августе в жилом доме Печерского района столицы произошел пожар, из-за чего пострадала девушка.

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