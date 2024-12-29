У Хорватії вибори президента: проросійський Міланович серед кандидатів

Під час першого туру президентських виборів у Хорватії відкрили 6500 виборчих дільниць. Вони прийматимуть виборців до вечора 29 грудня. Після цього очікуються результати екзитполів.

Загалом серед кандидатів вісім осіб. Чинний проросійський президент Зоран Міланович, кандидат від опозиційних соціал-демократів, балотується на другий термін. Останнє соцопитування показало, що він має рівень підтримки 37,2% виборців.

Його головний суперник - колишній міністр науки Драган Приморац, якого підтримує правляча партія Хорватська демократична спілка (ХДС), має 20,4%.

Також у списку дві незалежні кандидатки: Марія Селак Распудич та Івана Кекін із лівої зеленої політичної партії. У них приблизно по 10%.

Ще у президенти балотуються: мер міста Синь Міро Буль, незалежні кандидати Томіслав Йоніч та Ніко Токіч, віцеголова політичної партії DOMiNO Бранка Лозо.

Якщо жоден з кандидатів не набере 50% голосів, то другий тур виборів президента відбудеться 12 січня 2025 року.