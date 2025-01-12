У Хорватії на виборах перемогу здобуває чинний президент Міланович

У Хорватії за попередніми результатами підрахунку голосів на другому турі президентських виборів, що відбулися 12 січня, перемогу здобуває чинний глава держави Зоран Міланович. Він відомий своєю проросійською риторикою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Центрвиборчкому Хорватії та місцеве видання Dnevnik.hr .

Міланович, попередньо, отримав 74,68% голосів виборців. Основний опонент президента на виборах, колишній міністр науки, освіти та спорту Драган Приморац набирає 22%.

У Хорватії вже було оброблено понад 99% голосів після другого туру президентських виборів.

Таким чином, на тлі великого відриву, Міланович вже зробив переможну заяву, і тепер готується на другий президентський термін на наступні 5 років.

В загребській Творниці чинний глава держави запевнив, що на другій каденції він буде "трохи спокійнішим", та додав, що йому "легше, простіше, коли простіше".

Прокремлівська інформкампанія у Хорватії на виборах

Варто зазначити, що за даними хорватських дослідників та Центру інформаційної стійкості (CIR), напередодні другого туру президентських виборів були виявлені ознаки проросійської кампанії з дезінформації. Так, фіксувалося використання великої мережі ботів з метою повпливати на результати волевиявлення громадян Хорватії.

"Було виявлено, що проросійські, антиєвропейські та антинатівські бот-мережі постійно вихваляють чинного президента Зорана Мілановича і посилюють відповідний контент, одночасно поширюючи антиєвропейські та антинатовські повідомлення", - цитує видання Politico звіт CIR в публікації 9 січня.

Президентські вибори в Хорватії

Нагадаємо, за результатами першого туру президентських виборів, який був проведений 29 грудня 2024 року, Мілановичу для переобрання не вистачило лише 1% голосів.

Тоді головний опонент чинного глави держави Приморац отримав 19,4%.

Додамо, що у першому турі виборів у Хорватії брали участь 8 кандидатів. Інші 6 набрали менш ніж 10% голосів.