В Хорватии на выборах победу одерживает действующий президент Миланович

В Хорватии по предварительным результатам подсчета голосов на втором туре президентских выборов, состоявшихся 12 января, победу одерживает действующий глава государства Зоран Миланович. Он известен своей пророссийской риторикой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Центризбиркома Хорватии и местное издание Dnevnik.hr .

Миланович, предварительно, получил 74,68% голосов избирателей. Основной оппонент президента на выборах, бывший министр науки, образования и спорта Драган Приморац набирает 22%.

В Хорватии уже было обработано более 99% голосов после второго тура президентских выборов.

Таким образом, на фоне большого отрыва, Миланович уже сделал победное заявление, и теперь готовится на второй президентский срок на следующие 5 лет.

В загребской Творнице действующий глава государства заверил, что на второй каденции он будет "немного спокойнее", и добавил, что ему "легче, проще, когда проще".

Прокремлевская информкампания в Хорватии на выборах

Стоит отметить, что по данным хорватских исследователей и Центра информационной устойчивости (CIR), накануне второго тура президентских выборов были обнаружены признаки пророссийской кампании по дезинформации. Так, фиксировалось использование большой сети ботов с целью повлиять на результаты волеизъявления граждан Хорватии.

"Было обнаружено, что пророссийские, антиевропейские и антинатовские бот-сети постоянно восхваляют действующего президента Зорана Милановича и усиливают соответствующий контент, одновременно распространяя антиевропейские и антинатовские сообщения", - цитирует издание Politico отчет CIR в публикации 9 января.

Президентские выборы в Хорватии

Напомним, по результатам первого тура президентских выборов, который был проведен 29 декабря 2024 года, Милановичу для переизбрания не хватило лишь 1% голосов.

Тогда главный оппонент действующего главы государства Приморац получил 19,4%.

Добавим, что в первом туре выборов в Хорватии участвовали 8 кандидатов. Остальные 6 набрали менее 10% голосов.