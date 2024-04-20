У Хорватії Конституційний суд заборонив чинному президенту бути прем'єром у майбутньому

Раніше правлячий правоцентристський Хорватський демократичний союз (ХДС) отримав за результатами перегонів найбільше голосів, але все ж недостатньо, щоб керувати у парламенті самостійно. Попри те, що Соціал-демократична партія Мілановича посіла друге місце, вона також намагається створити коаліцію в 151-членному парламенті.

Кілька днів тому, лише через кілька годин після призначення виборів на 17 квітня, Міланович зробив несподівану заяву про те, що балотуватиметься на посаду прем'єра.

Минулого місяця Конституційний суд попередив його, що він повинен спершу піти у відставку, але чинний глава держави проігнорував попередження.

"Конституційний суд встановив, що своїми висловлюваннями та поведінкою президент... поставив себе в таке становище, що він не може бути ні призначеним прем'єр-міністром майбутнього уряду, ні майбутнім прем'єр-міністром", - йдеться в рішенні КС країни.

Своєю чергою Мілановіч та його партія SDP заявили, що Конституційний суд не має права протидіяти волі народу, та що майбутній парламент може обрати наступним прем'єр-міністром того, кого захоче.

"Вибори закінчилися, і визначатиме волю народу, а не суддів", - сказав Міланович на прес-конференції.

Варто зазначити, що Міланович критикує політику ЄС щодо війни Росії проти України. Теоретично, якби він сформував уряд, це потенційно могло б відкрити простір для посилення проросійського впливу в країні, подібно до Угорщини та Словаччини, пише AP.

Конституційний суд заявив, що Міланович не може зараз стати прем'єр-міністром, навіть якщо він піде у відставку з поста президента, щоб зайняти нову посаду. Деякі опозиційні політики стверджували, що суд контролюється правлячими консерваторами.

Додамо, що до кінця поточного року в Хорватії мають відбутися президентські вибори.