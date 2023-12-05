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У Хорватії арештували боснійця: допоміг втекти з Італії синові російського екс-губернатора

Вівторок 05 грудня 2023 17:20
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У Хорватії арештували боснійця: допоміг втекти з Італії синові російського екс-губернатора Фото: син колишнього російського губернатора Артем Усс (росЗМІ)
Автор: Іван Носальський

У Хорватії правоохоронці заарештували боснійця Володимира Йованчича. Його підозрюють в організації втечі сина колишнього російського губернатора Артема Усса з-під домашнього арешту в Італії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

За інформацією американських прокурорів, Йованчич "та інші особи, пов'язані з сербським організованим злочинним угрупуванням", організували втечу Усса від правосуддя.

Слідство з'ясувало, що Йованчич під виглядом доставки продуктів до будинку Усса в Італії допомагав спланувати втечу.

У день втечі Йованчич "супроводив Усса в машину і дав йому болторізи, за допомогою яких Усс зняв свій електронний браслет і викинув його у вікно", йдеться у звіті правоохоронців. Потім підозрюваний та його група вивезли сина колишнього російського губернатора до Словенії.

"Протягом наступних кількох днів Йованчич та його спільники перевозили Усса через Словенію, Хорватію, Боснію та Герцеговину, а потім перетнули кордон з Сербією", - уточнюється у звіті.

За даними американських правоохоронців, Йованчич отримав за цю роботу близько 50 000 євро.

Прокурори попросили суд обрати Йованчичу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, оскільки є загроза втечі.

Йованчичу були пред'явлені звинувачення у перешкоджанні правосуддю та підбурюванні чи сприянні втечі.

Що передувало

Нагадаємо, у березні з'ясувалося, що син колишнього російського губернатора Артем Усс втік з-під домашнього арешту в Італії.

Його мали екстрадувати до США за передачу товарів подвійного призначення до Росії. Такі постачання заборонені санкціями США.

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