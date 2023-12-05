ua en ru
Вт, 05 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Хорватии арестовали боснийца: помог сбежать из Италии сыну российского экс-губернатора

Вторник 05 декабря 2023 17:20
UA EN RU
В Хорватии арестовали боснийца: помог сбежать из Италии сыну российского экс-губернатора Фото: сын бывшего российского губернатора Артем Усс (росСМИ)
Автор: Иван Носальский

В Хорватии правоохранители арестовали боснийца Владимира Йованчича. Его подозревают в организации побега сына бывшего российского губернатора Артема Усса из-под домашнего ареста в Италии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

По информации американских прокуроров, Йованчич "и другие лица, связанные с сербской организованной преступной группировкой", организовали бегство Усса от правосудия.

Следствие выяснило, что Йованчич под видом доставки продуктов в дом Усса в Италии помогал спланировать побег.

В день побега Йованчич "сопроводил Усса в машину и дал ему болторезы, с помощью которых Усс снял свой электронный браслет и выбросил его в окно", сказано в отчете правоохранителей. Затем подозреваемый и его группа вывезли сына бывшего российского губернатора в Словению.

"В течение следующих нескольких дней Йованчич и его сообщники перевозили Усса через Словению, Хорватию, Боснию и Герцеговину, а затем пересекли границу с Сербией", - уточняется в отчете.

По данным американских правоохранителей, Йованчич получил за эту работу около 50 000 евро.

Прокуроры попросили суд избрать Йованчичу меру пресечения в виде содержания под стражей, поскольку есть угроза побега.

Йованчичу были предъявлены обвинения в препятствовании правосудию и подстрекательстве или содействии побегу.

Что предшествовало

Напомним, в марте выяснилось, что сын бывшего российского губернатора Артем Усс сбежал из-под домашнего ареста в Италии.

Его должны были экстрадировать в США за передачу товаров двойного назначения в Россию. Такие поставки запрещены санкциями США.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Суд Хорватия Мера пресечения
NEWS
Дроны СБУ ударили по ряду военных объектов оккупантов в Крыму, - источники
Дроны СБУ ударили по ряду военных объектов оккупантов в Крыму, - источники
DAILY
Торгово-транспортная блокада Украины. Будет ли расти волна протестов в ЕС
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Торгово-транспортная блокада Украины. Будет ли расти волна протестов в ЕС