Хорватія запропонувала Угорщині та Словаччині замістити постачання російської нафти

Пленкович підкреслив, що Хорватія може зіграти ключову роль у забезпеченні стабільності для сусідніх країн, які, як і раніше, залежать від російської нафти.

"Сьогодні Хорватія може гарантувати Угорщині та Словаччині, що ми зможемо поставити їм понад 12 мільйонів тонн нафти для всіх потреб їхніх нафтопереробних заводів", - зазначив прем'єр.

Він уточнив, що ні для Угорщини, ні для Словаччини немає ризику дефіциту нафти. При цьому Хорватія хоче допомогти в забезпеченні енергетичної безпеки двох країн.

Також Пленкович прокоментував вимогу президента США Дональда Трампа до Європи припинити імпорт російської нафти.

"Зараз відповідний момент для тиску, який його адміністрація чинить на всіх клієнтів Росії. Заклик до ЄС припинити закупівлі російської нафти має сенс - якщо це буде зроблено правильно, з наявністю альтернативних маршрутів поставок", - сказав чиновник.

За словами прем'єра, Хорватія хоче виконувати роль енергетичного хаба в регіоні.