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Хорватія запропонувала свої порти для експорту українського зерна

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Хорватія, Середа 19 липня 2023 11:33
Хорватія запропонувала свої порти для експорту українського зерна Фото: Хорватія запропонувала свої порти для експорту українського зерна (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Хорватія запропонувала свою залізничну мережу та порти в Адріатичному морі для транспортування української агропродукції альтернативними шляхами через вихід Росії із "зернової угоди".

Про це заявив держсекретар МЗС Хорватії Франо Матусіч на засіданні Генеральної Асамблеї ООН, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

"Хорватія готова допомогти в пошуку нових маршрутів експорту українського зерна. Хорватські залізниці та порти в Адріатичному морі - це один з можливих альтернативних маршрутів", - сказав Матусіч.

Він наголосив, що рішення Росії припинити угоду провокує загрозу голоду в багатьох куточках планети.

Держсекретар МЗС Хорватії також зазначив, що його країна з перших днів великої війни підтримала Україну та голова підтримувати її стільки, скільки це буде потрібно.

Вихід Росії з "зернової угоди"

17 липня у Кремлі відмовилися від продовження "зернової угоди". Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що домовленості щодо "зернової ініціативи" фактично припинені.

Варто зазначити, що країна-агресор і так декілька місяців не забезпечувала стабільну роботу "зернового коридору". Росія блокувала перевірки кораблів та обстрілювала зернові термінали одеських портів.

Після цього президент України Володимир Зеленський запропонував Туреччині та ООН продовжити "зернову ініціативу" у тристоронньому форматі. Держава розглядає можливість транспортування продовольства через територіальні води Румунії та Болгарії.

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