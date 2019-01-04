Хорватия может выйти из соглашения с Израилем о покупке F-16 из-за вмешательства США

Фото: F-16 (fightingjets.blogspot)

США блокируют продажу со стороны Израиля самолетов для Хорватии, поскольку ранее эти истребители Израиля купил у Вашингтона

Хорватия Израиля заявила, что может выйти из соглашения о покупке истребителей F-16 в связи с вмешательством Соединенных Штатов, у которых ранее Израиль приобрел эти самолеты. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

В частности, Израиль около 30 лет назад купил 12 подержанных истребителей типа F-16 в США. Впоследствии на эти самолеты были установлены ультрасовременные электронные системы и радары. Согласно соглашению между США и Израилем, в случае перепродажи истребителей необходимо одобрение Вашингтона.

В США отметили, что согласуют перепродажу самолетов только после демонтажа установленного оборудования. Хорватия требует продать ей самолеты только с этим оборудованием.

В Минобороны Хорватии отметили, что до 11 января 2019 ожидают официального ответа - сможет ли Израиль поставить военные самолеты согласно подписанному с Загребом соглашению. Эта сделка может стать крупнейшим приобретением вооружения Хорватии после распада Югославии и вступления в НАТО.

Однако, если США не позволят Израилю продать самолеты с новым оборудованием, Хорватия оставляет за собой право отменить договоренности.