Хорватія може вийти із угоди з Ізраїлем про купівлю F-16 через втручання США

Фото: F-16 (fightingjets.blogspot)

США блокують продаж з боку Ізраїлю літаків для Хорватії, оскільки раніше ці винищувачі Ізраїлю купив у Вашингтона

Хорватія заявила Ізраїлю, що може вийти з угоди про купівлю винищувачів F-16 у зв'язку із втручанням Сполучених Штатів, у яких раніше Ізраїль придбав ці літаки. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на DW.

Зокрема, Ізраїль близько 30 років тому придбав 12 вживаних винищувачів типу F-16 у США. Згодом на ці літаки були встановлені ультрасучасні електронні системи та радари. Згідно з угодою між США та Ізраїлем, у випадку перепродажу винищувачів необхідне схвалення Вашингтона.

У США зазначили, що погодять перепродаж літаків лише після демонтажу встановленого обладнання. Хорватія вимагає продати їй літаки тільки з цим обладнанням.

У Міноборони Хорватії зазначили, що до 11 січня 2019 очікують офіційної відповіді - чи зможе Ізраїль поставити військові літаки згідно із підписаною із Загребом угодою. Ця угода може стати найбільшим придбанням озброєння Хорватією після розпаду Югославії та вступу в НАТО.

Проте, якщо США не дозволять Ізраїлю продати літаки з новим обладнанням, Хорватія залишає за собою право скасувати домовленості.