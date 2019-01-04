ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Хорватія може вийти із угоди з Ізраїлем про купівлю F-16 через втручання США

Новини » Політика    04.01.2019 - 07:45
Хорватія може вийти із угоди з Ізраїлем про купівлю F-16 через втручання США
Фото: F-16 (fightingjets.blogspot)

США блокують продаж з боку Ізраїлю літаків для Хорватії, оскільки раніше ці винищувачі Ізраїлю купив у Вашингтона

Хорватія заявила Ізраїлю, що може вийти з угоди про купівлю винищувачів F-16 у зв'язку із втручанням Сполучених Штатів, у яких раніше Ізраїль придбав ці літаки. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на DW.

Зокрема, Ізраїль близько 30 років тому придбав 12 вживаних винищувачів типу F-16 у США. Згодом на ці літаки були встановлені ультрасучасні електронні системи та радари. Згідно з угодою між США та Ізраїлем, у випадку перепродажу винищувачів необхідне схвалення Вашингтона.

У США зазначили, що погодять перепродаж літаків лише після демонтажу встановленого обладнання. Хорватія вимагає продати їй літаки тільки з цим обладнанням.

У Міноборони Хорватії зазначили, що до 11 січня 2019 очікують офіційної відповіді - чи зможе Ізраїль поставити військові літаки згідно із підписаною із Загребом угодою. Ця угода може стати найбільшим придбанням озброєння Хорватією після розпаду Югославії та вступу в НАТО.

Проте, якщо США не дозволять Ізраїлю продати літаки з новим обладнанням, Хорватія залишає за собою право скасувати домовленості.

Нагадаємо, наприкінці 2018 року винищувачі НАТО двічі перехоплювали військові літаки Російської Федерації в міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем.

РФ перекинула до окупованого Криму більше 10 винищувачів На Гаваях зазнав аварії винищувач ВПС США
Новини України ІзраїльистребителиХорватия
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся