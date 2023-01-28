Хорватія виділила Україні 1 млн євро: на що підуть кошти

Уряд Хорватії ухвалив рішення про передачу 1 млн євро до програми ЮНІСЕФ із термінового забезпечення шкіл і лікарень України генераторами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних і європейських справ Хорватії.
Зазначається, що кошти підуть на закупку 50 генераторів потужністю 50 кВт - їх передадуть в українські школи та лікарні, щоб забезпечити їхню безперервну роботу під час відключень електроенергії.
Нагадаємо, що приватні підприємці із Франції передали Харкову понад 180 паливних генераторів, які будуть розподілені між різними службами міста.
Також в Новоолександрівську громаду Херсонської області доставили потужні генератори від американських партнерів.
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