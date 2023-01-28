Хорватия выделила Украине 1 млн евро: на что пойдут деньги

Правительство Хорватии приняло решение о передаче 1 млн евро программе ЮНИСЕФ по срочному обеспечению школ и больниц Украины генераторами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-лужбу Министерства иностранных и европейских дел Хорватии.

Средства пойдут на закупку 50 генераторов мощностью 50 кВт - их передадут в украинские школы и больницы, чтобы обеспечить их непрерывную работу при отключениях электроэнергии.

Напомним, что частные предприниматели из Франции передали Харькову более 180 топливных генераторов, которые будут распределены между разными службами города.

Также в Новоалександровское сообщество Херсонской областидоставили мощные генераторы от американских партнеров.

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