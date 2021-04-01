Хорватия продлила ограничения на границе до 15 апреля: как попасть в страну

Украинцы могут попасть в Хорватии при исключительных основаниях:

медики и сиделки

пограничники

работники в транспортной отрасли

дипломаты, военные и работники полиции

транзитные пассажиры

студенты

моряки

туристы при наличии документального подтверждения оплаты гостиницы и апартаментов на весь период пребывания. Подходит бронь кемпинга, яхты, а также подтверждение о наличии в собственности жилья или яхты в Хорватии

лица, путешествующие по неотложным личным или семейным причинам, деловым причинам

лица с разрешением на работу и проживание в Хорватии

На границе нужно иметь документ, подтверждающий отрицательный результат ПЦР-теста (не ранее чем за 48 часов до въезда), отрицательный результат быстрого теста на антиген, вакцинацию от COVID. При этом могут обязать находиться на самоизоляции 10 дней или досрочно выйти из нее после теста на территории Хорватии.

Дети до 7 лет освобождаются от обязанности тестирования, если у родителей есть отрицательные тесты.