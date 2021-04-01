Хорватия продлила ограничения на границе до 15 апреля: как попасть в страну

Из-за ситуации с коронавирусом Хорватия как минимум до 15 апреля продлила временный запрет на пересечение границы. При этом есть условия, при которых граждане Украины могут попасть в эту страну.
Об этом в Facebook сообщает посольство Украины в Хорватии.
Украинцы могут попасть в Хорватии при исключительных основаниях:
На границе нужно иметь документ, подтверждающий отрицательный результат ПЦР-теста (не ранее чем за 48 часов до въезда), отрицательный результат быстрого теста на антиген, вакцинацию от COVID. При этом могут обязать находиться на самоизоляции 10 дней или досрочно выйти из нее после теста на территории Хорватии.
Дети до 7 лет освобождаются от обязанности тестирования, если у родителей есть отрицательные тесты.
Напомним, ранее сообщалось, что для украинцев открыты более сотни стран. При этом в МИД призывают воздержаться от поездок на время пандемии.
При этом Украина значительно сократила список стран "красной" зоны. Однако с недавних пор на границе необходимо предъявлять результаты теста на COVID. В противном случае отправляют на самоизоляцию до теста на территории Украины.