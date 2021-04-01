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Хорватія продовжила обмеження на кордоні до 15 квітня: як потрапити до країни

Автор: РБК-Україна

З-за ситуації з коронавірусом Хорватія як мінімум до 15 квітня продовжила тимчасову заборону на перетин кордону. При цьому є умови, за яких громадяни України можуть потрапити в цю країну.

Про це у Facebook повідомляє посольство України в Хорватії.

Українці можуть потрапити до Хорватії за виняткових підставах:

  • медики і доглядальниці
  • прикордонники
  • працівники транспортної галузі
  • дипломати, військові та працівники поліції
  • транзитні пасажири
  • студенти
  • моряки
  • туристи при наявності документального підтвердження оплати готелю та апартаментів на весь період перебування. Підходить бронь кемпінгу, яхти, а також підтвердження про наявність у власності житла або яхти в Хорватії
  • особи, які подорожують з невідкладних особистих або сімейних причин, ділових причин
  • особи з дозволом на роботу і проживання в Хорватії

На кордоні треба мати документ, що підтверджує негативний результат ПЛР-тесту (не раніше ніж за 48 годин до в'їзду), негативний результат швидкого тесту на антиген, вакцинацію від COVID. При цьому можуть зобов'язати перебувати на самоізоляції 10 днів або достроково вийти з неї після тесту на території Хорватії.

Діти до 7 років звільняються від обов'язку тестування, якщо у батьків є негативні тести.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що для українців відкрито понад сотні країн. При цьому у МЗС закликають утриматися від поїздок на час пандемії.

При цьому Україна значно скоротила список країн "червоної" зони. Проте з недавніх пір на кордоні необхідно пред'являти результати тесту на COVID. В іншому випадку відправляють на самоізоляцію до тесту на території України.

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