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Хорватія планує виділити 3 млн євро для України: на що спрямують кошти

Фото: Хорватія планує виділити 3 млн євро для України (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Хорватія планує виділити для України майже 3 млн. євро. Кошти підуть на придбання машин для розмінування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення МВС України.

Про виділення коштів для України йшлося на зустрічі заступника міністра внутрішніх справ Мері Акопян із послом Хорватії в Україні Аніцею Джаміч.

Посол запевнила у готовності хорватської сторони сприяти Україні у процесах гуманітарного розмінування звільнених територій шляхом надання для ДСНС спеціалізованих машин механічного розмінування та іншого піротехнічного обладнання.

"З цією метою хорватська сторона планує направити майже 3 млн. євро на придбання для потреб України розминальних машин", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що уряд Хорватії схвалив навчання українських військових на своїй території, незважаючи на позицію президента країни.

Крім того, Міноборони Хорватії погодило передачу Україні 14 вертольотів Мі-8 та Мі-8 МТВ.

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