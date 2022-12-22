Хорватия планирует выделить 3 млн евро для Украины: на что направят средства

Хорватия планирует выделить для Украины почти 3 млн евро. Средства пойдут на приобретение машин для разминирования.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение МВД Украины.
Речь о выделении средств для Украины шла на встрече заместителя министра внутренних дел Мэри Акопян с послом Хорватии в Украине Аницей Джамич.
Посол заверила в готовности хорватской стороны оказать содействие Украине в процессах гуманитарного разминирования освобожденных территорий путем предоставления для ГСЧС специализированных машин механического разминирования и другого пиротехнического оборудования.
"С этой целью хорватская сторона планирует направить почти 3 млн. евро на приобретение для нужд Украины разминочных машин", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что правительство Хорватии одобрило обучение украинских военных на своей территории, несмотря на позицию президента страны.
Кроме того, Минобороны Хорватии согласовало передачу Украине 14 вертолетов Ми-8 и Ми-8 МТВ.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.