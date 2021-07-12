Хорватия планирует вступить в Шенгенскую зону в течение двух лет

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович рассчитывает, что страна вступит в Шенгенскую зону в течение 2022 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на хорватское издание Tportal.
"Я неоднократно публично заявлял, что мы ожидаем, что это произойдет в течение 2022 года", - цитирует издание заявление Пленковича, сделанное им в парламенте страны.
Премьер-министр сослался на новую Шенгенскую стратегию, объявленную Европейской комиссией в начале июня. По его словам, она предусматривает завершение зоны, которая предусматривает включение в нее Хорватии, Болгарии и Румынии.
Ранее министр внутренних дел Словении Алеш Хойс выразил сомнение в том, что вопрос о вхождении Хорватии в Шенгенскую зону будет включен в повестку дня в ближайшие полгода.
Напомним, Шенгенская зона включает в себя 26 стран Евросоюза, у которых существует единая система пограничного контроля. Хорватия пока не входит в эту зону, но намерена присоединиться к ней. Для утверждения такого решения необходимо одобрение со стороны всех действующих членов Шенгена, включая Словению.