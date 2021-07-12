UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Хорватия планирует вступить в Шенгенскую зону в течение двух лет

Автор: Дмитрий Кузнецов

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович рассчитывает, что страна вступит в Шенгенскую зону в течение 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на хорватское издание Tportal.

"Я неоднократно публично заявлял, что мы ожидаем, что это произойдет в течение 2022 года", - цитирует издание заявление Пленковича, сделанное им в парламенте страны.

Премьер-министр сослался на новую Шенгенскую стратегию, объявленную Европейской комиссией в начале июня. По его словам, она предусматривает завершение зоны, которая предусматривает включение в нее Хорватии, Болгарии и Румынии.

Ранее министр внутренних дел Словении Алеш Хойс выразил сомнение в том, что вопрос о вхождении Хорватии в Шенгенскую зону будет включен в повестку дня в ближайшие полгода.

Напомним, Шенгенская зона включает в себя 26 стран Евросоюза, у которых существует единая система пограничного контроля. Хорватия пока не входит в эту зону, но намерена присоединиться к ней. Для утверждения такого решения необходимо одобрение со стороны всех действующих членов Шенгена, включая Словению.

Читайте РБК-Украина в Google News
Хорватияшенгенская зона